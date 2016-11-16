Für's Halbfinale bis ans LimitJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Für's Halbfinale bis ans Limit
126 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12
Ein guter Koch muss sein Handwerk verstehen. Daher dürfen die Kandidaten heute beweisen, wie geschickt sie sie sich beim Grillen, Sautieren oder Pochieren anstellen. Damit nicht genug: Auch das Rollen, Panieren und Hacken von Zutaten erfordert Sachkenntnis und soll heute perfekt in Form eines Löffel-Gerichts demonstriert werden. Gastjuror Lucki Maurer wird sich vom handwerklichen Können der Köche überzeugen.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen