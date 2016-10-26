Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 3vom 26.10.2016
Folge 3: Eine Reise in die Vergangenheit

127 Min.Folge vom 26.10.2016Ab 6

Heute begeben sich die Koch-Kandidaten auf eine kulinarische Zeitreise: Im Teamkochen geht es darum, typische Speisen aus verschiedenen Jahrzehnten zuzubereiten. Die Solo-Runde fordert von den Köchen clevere Ideen zu den verschiedenen Mahlzeiten des Tages. Als Gastjuror ist heute Sternekoch Sascha Stemberg zugegen, der Küchenchef im Traditionsrestaurant "Haus Stemberg" ist.

SAT.1
