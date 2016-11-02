von süßen Versuchungen und neuen GeschmacksweltenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: von süßen Versuchungen und neuen Geschmackswelten
128 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 12
"Süß" ist das Motto der heutigen Sendung. Dabei geht es nicht nur um köstliche Zuckerbomben, sondern auch die raffinierte Süße im Herzhaften. Im Teamkochen müssen sich die Kandidaten der Herausforderung "Sahnig", "Nussig", "Schokoladig" oder "Fruchtig" stellen. Für das Solo-Kochen gilt es, ausgewählte Früchte gekonnt in Szene zu setzen. Wer kann Gastjuror Matthias Ludwigs mit seinem Löffel begeistern?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen