Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 04.09.2018: Episode 44
45 Min.Folge vom 04.09.2018Ab 12
Der Robin Hood der Veterinär:innen macht sich in dieser Episode auf den Weg nach Rumänien, wo die Zahl der Straßenhunde in die Millionen geht. Dr. Jeffs erster Einsatzort ist die Stadt Galati, in der während der vergangenen Jahre über 100.000 Hunde getötet wurde. Dabei müssten die Tiere nur kastriert werden, um ihre Anzahl zu verringern. Die Susy-Utzinger-Stiftung unterhält hier ein Hundeasyl mit 300 Tieren und ist gerade dabei, einen Anbau zu errichten. Dr. Jeffs erster Patient ist ein Welpe, der tagelang neben seiner vergifteten Mutter ausharrte, bevor er gefunden wurde. Nun hat der kleine Kerl eine Familie gefunden, die ihn adoptieren will, doch vorher muss „Lucky“ kastriert werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
