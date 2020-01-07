Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 07.01.2020: Episode 13
44 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12
Die Mitarbeiter der „Planned Pethood Plus Klinik“ sind schockiert. Hündin Juicy Fruit hätte eigentlich vor fast 2 Monaten zur Behandlung ihres gebrochenen Hinterbeins ins Tierkrankenhaus gebracht werden sollen. Jetzt hat sich die Wunde in der Zwischenzeit schlimm entzündet und es ist unklar, ob das Bein noch zu retten ist! Später rückt Dr. Jeff zu einem riskanten Einsatz mit einem Löwenrudel aus. Auch in dieser Folge: Hündin Lola hat Nierensteine und Kater Bobo ist in einen heftigen Revierkampf geraten. Jetzt muss seine klaffende Wunde am Hals versorgt werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
