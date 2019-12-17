Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 17.12.2019: Episode 12
44 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 6
Grand Junction, Colorado: Heute helfen Dr. Jeff und sein Team bei einem großangelegten Gesundheitsprogramm für verwilderte Katzen aus. Neben Impfungen stehen vor allem Sterilisierungen auf der Tagesordnung. Denn allein in dieser Gegend soll es bis zu 200 abtrünnige Straßentiger geben! Später haben die Veterinäre auch daheim in der „Planned Pethood Plus Klinik“ jede Menge zu tun. Während ein Chihuahua und der geliebte Vierbeiner einer Kollegin auf dem OP-Tisch landen, soll außerdem ein kleiner Greifvogel wieder in die Freiheit entlassen werden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
