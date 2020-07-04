Folge vom 04.07.2020
Mutter macht mobilJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 04.07.2020: Mutter macht mobil
19 Min.Folge vom 04.07.2020Ab 12
Die Künstlerin Annie aus Chattanooga, Tennessee, möchte sich nach ihrer Scheidung verkleinern. Sie sieht sich nach einem mobilen Tiny House mit Platz für Besucher um. Ihr Sohn, der aufs College geht, hilft beim Aussortieren im alten Haus und bei der Suche. Doch Annies Familie ist skeptisch, ob ein Tiny House wirklich das Richtige für sie ist. Zieht sie ihren Plan trotzdem durch?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.