Folge vom 04.07.2020
Das Familien-MobilJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 04.07.2020: Das Familien-Mobil
19 Min.Folge vom 04.07.2020Ab 12
Eine fünfköpfige Familie realisiert schnell, dass ihr Haus mit 220 Quadratmetern zu viel Stress bedeutet. Um schuldenfrei zu werden und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, entscheiden sie sich für ein Leben in einem Tiny House. Das Haus wird zwar auf der Farm der Eltern stehen, soll aber auch reisetauglich sein. Mit ihrer Wunschliste im Gepäck macht sich die Familie auf die Suche nach ihrem neuen Zuhause.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.