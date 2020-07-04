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Tiny House - Klein, aber oho

Tausche Rucksack gegen Tiny House

HGTVFolge vom 04.07.2020
Tausche Rucksack gegen Tiny House

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 04.07.2020: Tausche Rucksack gegen Tiny House

19 Min.Folge vom 04.07.2020Ab 12

Die Weltenbummlerin Whitney wagt einen radikalen Schritt und will sich ein Tiny House unter zehn Quadratmetern in Seattle zulegen. Ihre Freundin Adrianne sucht mit. Ob sie etwas finden, das Whitney und ihrer skeptischen besten Freundin gefällt?

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