Tausche Rucksack gegen Tiny HouseJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 04.07.2020: Tausche Rucksack gegen Tiny House
19 Min.Folge vom 04.07.2020Ab 12
Die Weltenbummlerin Whitney wagt einen radikalen Schritt und will sich ein Tiny House unter zehn Quadratmetern in Seattle zulegen. Ihre Freundin Adrianne sucht mit. Ob sie etwas finden, das Whitney und ihrer skeptischen besten Freundin gefällt?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.