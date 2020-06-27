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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 27.06.2020
Zentral mit Party-Potenzial

Zentral mit Party-PotenzialJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 27.06.2020: Zentral mit Party-Potenzial

20 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12

Begleitet von seinem Kumpel Channing sucht Nils eine Junggesellenbude in Columbus, Ohio. Nils ist offen für alles, solange es schlicht, pflegeleicht und zentral ist. Für sein erstes Eigenheim mit Mitte Zwanzig stehen ihm ganze 120.000 Dollar zur Verfügung.

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