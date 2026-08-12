Feuer und Flamme - Grillen, bis der Rost glühtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.08.2026: Feuer und Flamme - Grillen, bis der Rost glüht
47 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Heute wird gegrillt, bis der Rost glüht: Ob saftiges Spanferkel aus Mallorca, würziges Lammfleisch aus der Wüste oder herrlich rauchiges Asado aus den wilden Weiten Patagoniens - alles kommt auf den Rost, wofür eingefleischte Grillfans brennen. Feuer frei für das große Brutzel-Vergnügen und die aufregendsten Grillideen, bei denen selbst hartgesottenen BBQ-Meistern vor Begeisterung die Grillzange aus der Hand fällt.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1