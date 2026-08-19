Schnell, heiß, lecker - Wir lieben FastfoodJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 19.08.2026: Schnell, heiß, lecker - Wir lieben Fastfood
47 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Das sind die verrücktesten Fastfood-Varianten der beliebtesten Imbiss-Klassiker: Currywurst mit Brause, Burger aus dem Käse-Fondue, Pizza im Croissant-Gewand oder Döner mit bayerischer Seele. Ob direkt vor der Haustür, in der Wüste Arizonas oder im turbulenten Tokio - hier gibt's die volle Ladung Inspiration für den nächsten Heißhunger.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1