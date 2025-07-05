Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Schnäppchenjagd in der Karibik

HGTVFolge vom 05.07.2025
Schnäppchenjagd in der Karibik

Schnäppchenjagd in der KaribikJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 05.07.2025: Schnäppchenjagd in der Karibik

22 Min.Folge vom 05.07.2025

Vor vier Jahren zog ein strandliebendes Paar nach St. Thomas und erfüllte sich dort mit einem kleinen Grundstück einen lang gehegten Wunsch. Jetzt soll etwas Größeres her: ein Haus mit ausreichend Platz für Freund:innen, Familie und all die Erinnerungen, die sie noch sammeln wollen. Die Suche nach dem perfekten Zuhause auf der Trauminsel beginnt – mit Blick auf den Ozean und das Budget.

Alle verfügbaren Folgen