Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 12.07.2025: Meerblick muss sein
22 Min.Folge vom 12.07.2025
Ein Ehepaar mit drei Kindern möchte der Hektik des Alltags entfliehen – mit einem Ferienhaus auf Dauphin Island. Die ruhige Insel mit Blick auf das Meer scheint der ideale Ort zu sein, um gemeinsame Zeit zu verbringen und durchzuatmen. Doch bevor der Traumurlaub beginnt, müssen sie erst die richtige, erschwingliche Immobilie finden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
