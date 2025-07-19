Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 19.07.2025: Vom Urlauber zum Einwohner
22 Min.Folge vom 19.07.2025
Seit zwei Jahrzehnten verbringen sie ihre Wochenenden auf der Bolivar-Halbinsel in Texas – nun will das Ehepaar dort dauerhaft sesshaft werden. Der kurze Weg von ihrem Wohnort und die tiefe Verbundenheit zur Region machen diesen Ort zum idealen Platz für ihr Traumhaus am Meer.
