Folge vom 19.07.2025: Der Traum vom Outdoor-Leben

22 Min.Folge vom 19.07.2025

Ein Ehepaar aus Houston hat sich bei einem Wochenendtrip in die charmante Küstengemeinde Surfside Beach in Texas verliebt. Die entspannte Atmosphäre, die Nähe zum Wasser und die vielen Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein, haben sie sofort begeistert. Jetzt hoffen die beiden, ein erschwingliches Urlaubsdomizil zu finden, das sie regelmäßig als Rückzugsort nutzen können.

