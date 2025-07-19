Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 19.07.2025: Zeit für einen Neuanfang

22 Min.

Keisha ist junge Witwe und Mutter zweier kleiner Kinder. Um sich und ihrer Familie einen neuen, positiven Lebensabschnitt zu ermöglichen, möchte sie in Gulf Shores, Alabama, ein Ferienhaus kaufen. Mit dabei ist ihre beste Freundin Echo, die sie bei der wichtigen Entscheidung tatkräftig unterstützt.

