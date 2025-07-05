Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 05.07.2025: Traumhaus zum Traumpreis
22 Min.Folge vom 05.07.2025
Zwei kleine Jungs, ein verliebtes Elternpaar – und eine Insel, die ihr Herz erobert hat: Fripp Island in South Carolina. Hier stimmt für die Familie aus Atlanta einfach alles, sogar die Preise. Doch die Herausforderung liegt im Detail: Die Wunschliste der Familie ist lang, und jeder hat eigene Vorstellungen davon, wie ihr Traumhaus aussehen soll.
