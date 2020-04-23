Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Der Charme der Südstaaten

HGTV
Folge vom 23.04.2020
Der Charme der Südstaaten

22 Min.Folge vom 23.04.2020

Grace Mitchell lernt ein Paar aus Louisiana und Mississippi kennen. Molly und Trey lieben ihre Wurzeln, aber im Haus sieht man nichts davon. Das Äußere erinnert an den Süden, mit einer schönen Veranda, weißen Pfosten und Fensterläden. Die Innenarchitektin will das südliche Flair auch nach innen bringen. Sie erschafft ein elegantes Esszimmer und eine neue Küche.

