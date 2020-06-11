Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 11.06.2020: Wabi-Sabi für die Diele
22 Min.Folge vom 11.06.2020
Die Designerin Grace Mitchell kreiert für eine fünfköpfige Patchwork-Familie eine individuelle Küche, einen inspirierenden Bastelraum und vieles mehr. Ihre Kunden lassen ihr freie Hand, um ganz besondere Schätze mit in das Design einzubauen: mehrere große Baumstumpfe und drei alte Flugzeugsitze.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
