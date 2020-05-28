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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Zwei Haushalte in einem

HGTVFolge vom 28.05.2020
Zwei Haushalte in einem

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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 28.05.2020: Zwei Haushalte in einem

21 Min.Folge vom 28.05.2020

Eine kreative Herausforderung für Miss Grace: Als ein frisch verheiratetes Paar zusammenzieht, sollen die Habseligkeiten von beiden untergebracht werden - darunter ein alter Ohrensessel und ein Hirschkopf aus Junggesellenzeiten. Die Interior-Expertin schafft ein Raumgefühl, das voller Geschichten und Erinnerungen steckt.

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