Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Argentinien lässt grüßen

HGTVFolge vom 07.05.2020
Argentinien lässt grüßen

Argentinien lässt grüßenJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 07.05.2020: Argentinien lässt grüßen

22 Min.Folge vom 07.05.2020

Die Inneneinrichterin nimmt es mit einem Haus im American Four Square-Stil aus den 20er-Jahren auf. Bevor die sechsköpfige Familie einziehen kann, braucht es einige Umstrukturierungen für die Kinder. Grace Mitchell verwendet Designelemente, um die Geschichte des Paares aufzugreifen und den Charme des historischen Hauses wieder zum Leben zu erwecken.

Alle verfügbaren Folgen