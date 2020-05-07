Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 07.05.2020: Argentinien lässt grüßen
22 Min.Folge vom 07.05.2020
Die Inneneinrichterin nimmt es mit einem Haus im American Four Square-Stil aus den 20er-Jahren auf. Bevor die sechsköpfige Familie einziehen kann, braucht es einige Umstrukturierungen für die Kinder. Grace Mitchell verwendet Designelemente, um die Geschichte des Paares aufzugreifen und den Charme des historischen Hauses wieder zum Leben zu erwecken.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
