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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Glamour und Ranch Style

HGTVFolge vom 04.06.2020
Glamour und Ranch Style

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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 04.06.2020: Glamour und Ranch Style

22 Min.Folge vom 04.06.2020

Ein Paar mit zwei völlig unterschiedlichen Einrichtungsstilen beauftragt Miss Grace, ihr Haus aus den 90er-Jahren umzubauen. Die Expertin setzt auf atemberaubende Wandlampen und mischt Holz und Metall, um den Geschmack der beiden in eine Symbiose aus modern und glamourös zu verwandeln.

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