Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 04.06.2020: Glamour und Ranch Style
22 Min.Folge vom 04.06.2020
Ein Paar mit zwei völlig unterschiedlichen Einrichtungsstilen beauftragt Miss Grace, ihr Haus aus den 90er-Jahren umzubauen. Die Expertin setzt auf atemberaubende Wandlampen und mischt Holz und Metall, um den Geschmack der beiden in eine Symbiose aus modern und glamourös zu verwandeln.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.