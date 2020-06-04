Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
22 Min.

Laura verliebte sich in ein altes Häuschen in einer grünen Wohngegend in Fort Worth und kaufte es kurzerhand. Dann stellte sich heraus, dass es einigen Renovierungen unterzogen werden muss. Grace erweckt das Zuhause mit einer neuen Master Suite, einer Küche und einer atemberaubenden Treppe zum Leben.

