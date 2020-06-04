Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 04.06.2020: Ein Bungalow in Fort Worth
22 Min.Folge vom 04.06.2020
Laura verliebte sich in ein altes Häuschen in einer grünen Wohngegend in Fort Worth und kaufte es kurzerhand. Dann stellte sich heraus, dass es einigen Renovierungen unterzogen werden muss. Grace erweckt das Zuhause mit einer neuen Master Suite, einer Küche und einer atemberaubenden Treppe zum Leben.
