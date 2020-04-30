Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Freier Blick auf Pool und See

HGTVFolge vom 30.04.2020
Freier Blick auf Pool und See

Freier Blick auf Pool und SeeJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 30.04.2020: Freier Blick auf Pool und See

22 Min.Folge vom 30.04.2020

Ein Paar mit einem tollen Seehaus in Fort Worth möchte die Kulisse für Partys und Einladungen nutzen, doch die engen Räume machen das unmöglich. Grace Mitchell vollbringt ihren Zauber von der Haustür bis zum Garten. Mit dabei: Maßgefertigte Möbel wie den längsten Esstisch, den man sich vorstellen kann.

Alle verfügbaren Folgen