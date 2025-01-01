Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Himmelsgeschosse

A+EStaffel 11Folge 11
Himmelsgeschosse

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 11: Himmelsgeschosse

41 Min.Ab 12

In Winslow, Arizona, befindet sich ein großer Krater von einem Meteoriteneinschlag. Die NASA erforscht, ob die Kraft der Meteoriten auch zugunsten der Menschen genutzt werden könnte, nämlich beim sogenannten Terraforming. Haben Aliens sich dieser Technik bedient und so Einfluss auf die Gestaltung der Erde genommen?

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

