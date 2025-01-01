Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Schwarze Löcher auf Erden

A+EStaffel 11Folge 4
Folge 4: Schwarze Löcher auf Erden

41 Min.Ab 12

Im Mai 2017 feuern Wissenschaftler Röntgenlaserstrahlen auf Moleküle. Was dann passiert, ist überraschend: Es bildet sich ein Wirbel, der einem Schwarzen Loch gleicht. Könnte es diese mysteriösen Phänomene tatsächlich auch auf der Erde geben? Wäre es zudem möglich, dass sie für unerklärliche, außerirdische Phänomene verantwortlich sein?

