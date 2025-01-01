Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

A+EStaffel 11Folge 3
41 Min.Ab 12

Im Jahr 2017 entdeckt ein Observatorium aus Hawaii ein geheimnisvolles Objekt in unserem Sonnensystem. Das interstellare Objekt hat die Form einer Zigarre und stammt definitiv aus einer anderen Galaxie. Könnte dies ein Raumfahrzeug einer anderen Lebensform sein?

