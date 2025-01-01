Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Symbole in der Wüste
41 Min.Ab 12
Überall auf der Welt befinden sich Geoglyphen. Einige der Bodenzeichnungen sind so groß, dass man sie nur aus der Luft in Gänze wahrnehmen kann. Anhänger der Prä-Astronautik gehen davon aus, dass Aliens uns mit diesen Formen eine Botschaft übermitteln wollten.
