Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Symbole in der Wüste

A+EStaffel 11Folge 5
Symbole in der Wüste

Symbole in der WüsteJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 5: Symbole in der Wüste

41 Min.Ab 12

Überall auf der Welt befinden sich Geoglyphen. Einige der Bodenzeichnungen sind so groß, dass man sie nur aus der Luft in Gänze wahrnehmen kann. Anhänger der Prä-Astronautik gehen davon aus, dass Aliens uns mit diesen Formen eine Botschaft übermitteln wollten.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen