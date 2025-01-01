Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Rückkehr zum Roten Planeten

A+EStaffel 11Folge 13
Rückkehr zum Roten Planeten

81 Min.Ab 12

Schlaue Köpfe sind auf der Suche nach einem Weg, Menschen zum Mars und tiefer in die unendlichen Weiten des Weltraums schicken zu können. Doch woher kommt der Wunsch, die Erde verlassen zu wollen? Die NASA verzeichnet einen großen Zulauf und viele tausend Menschen bewerben sich für die im Jahr 2023 geplante Mission zum Mars. Doch ist ihre Reise wirklich ein großer Schritt in die Zukunft der Menschheit oder kehrt der Mensch zum Ursprung seines Daseins - das Weltall - zurück?

A+E
