Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Steingiganten

A+EStaffel 11Folge 9
Steingiganten

SteingigantenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 9: Steingiganten

41 Min.Ab 12

Die Osterinsel ist Sehnsuchtsort und Mysterium zugleich. Vor allem die Moai, große Steinstatuen, geben bis heute Rätsel auf. Zu welchem Zweck wurden sie errichtet? Die Anhänger der Prä-Astronautik machen sich auf die Suche nach Indizien, die auf eine extraterrestrische Herkunft hinweisen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen