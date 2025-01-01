Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Mann und Maschine

A+EStaffel 11Folge 12
Mann und Maschine

Folge 12: Mann und Maschine

81 Min.Ab 12

Die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz schreitet stets voran. Sind moderne Roboter eine Gefahr für die Menschheit oder eine weitere Stufe der Evolution? Sophia ist solch ein intelligenter Roboter. Sie kann Sprache erkennen und kommunizieren, selbst ihre Mimik gleicht der eines Menschen.

A+E
