Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Mann und Maschine
81 Min.Ab 12
Die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz schreitet stets voran. Sind moderne Roboter eine Gefahr für die Menschheit oder eine weitere Stufe der Evolution? Sophia ist solch ein intelligenter Roboter. Sie kann Sprache erkennen und kommunizieren, selbst ihre Mimik gleicht der eines Menschen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC