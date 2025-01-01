Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Der UFO-Bericht

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 1vom 06.01.2026
Der UFO-Bericht

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Der UFO-Bericht

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Im Jahr 2021 veröffentlicht die US-Regierung ein bahnbrechendes Dokument über nicht identifizierbare Phänomene am Himmelszelt. Enthüllt dieser UFO-Bericht, dass außerirdische Besucher auf unseren Radaren auftauchen?

