Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 12
Folge 12: Die sieben Erben

41 Min.Ab 12

Das beinahe 2.000 Jahre alte Schriftwerk "Zohar" entstammt der Geheimlehre Kabbala und enthält Informationen über verborgene Reiche im Inneren unserer Erde. Diese sollen nicht-menschliche Intelligenzen beherbergen.

Kabel Eins Doku
