Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Die sieben Erben
41 Min.Ab 12
Das beinahe 2.000 Jahre alte Schriftwerk "Zohar" entstammt der Geheimlehre Kabbala und enthält Informationen über verborgene Reiche im Inneren unserer Erde. Diese sollen nicht-menschliche Intelligenzen beherbergen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC