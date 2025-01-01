Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter den heiligen Tempeln

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 3vom 06.01.2026
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Einige der bedeutsamsten heiligen Stätten der Welt stehen auf ebenso heiligem Boden, der bereits von unseren Vorfahren für spirituelle Zwecke genutzt wurde. Geht von diesen Orten eine gewisse Macht aus - und lässt sie sich mit außerirdischen Einflüssen erklären?

Kabel Eins Doku
