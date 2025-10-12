Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 2vom 12.10.2025
Folge 2: Steinerne Mysterien

41 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Unsere Vorfahren errichteten überall auf der Welt riesige Strukturen aus Stein. Anhänger der Prä-Astronautik glauben, in der Anordnung der Monolithen und deren Standorte den Einfluss von Außerirdischen zu erkennen.

