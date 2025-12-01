Geschichten der UrahnenJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Geschichten der Urahnen
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Indigene Völker im nordamerikanischen Raum tragen magische Geschichten über himmlische Vorfahren weiter. Dabei handelt es sich um mächtige Wesen, die einst auf die Erde kamen - manche von ihnen blieben. Was hat es mit diesen Legenden auf sich?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
