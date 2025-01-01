Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Zeitalter der UFOs
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Überall auf der Welt beginnen hochrangige Politiker, offen über UFOs zu sprechen. Doch warum gerade jetzt? Steht die Welt kurz davor, die Wahrheit über die Anwesenheit Außerirdischer auf der Erde zu erfahren?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC