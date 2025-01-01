Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 4vom 06.01.2026
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Überall auf der Welt beginnen hochrangige Politiker, offen über UFOs zu sprechen. Doch warum gerade jetzt? Steht die Welt kurz davor, die Wahrheit über die Anwesenheit Außerirdischer auf der Erde zu erfahren?

Kabel Eins Doku
