Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Ägyptische Götter

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 11
Ägyptische Götter

Folge 11: Ägyptische Götter

41 Min.Ab 12

Ägyptologen sind erstaunt, als eine Britin behauptet, die Reinkarnation einer altägyptischen Priesterin zu sein. Bemerkenswert sind ihre Kenntnisse über die Infrastruktur des Niltals, über Artefakte und Historik. Was hat es mit dieser Frau auf sich? Ist sie ein Zeichen für die Rückkehr der ägyptischen Götter?

