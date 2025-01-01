Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Ägyptische Götter
41 Min.Ab 12
Ägyptologen sind erstaunt, als eine Britin behauptet, die Reinkarnation einer altägyptischen Priesterin zu sein. Bemerkenswert sind ihre Kenntnisse über die Infrastruktur des Niltals, über Artefakte und Historik. Was hat es mit dieser Frau auf sich? Ist sie ein Zeichen für die Rückkehr der ägyptischen Götter?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC