Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Das geheime Reich
41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Alienforscher sind sich sicher, dass sich die aussagekräftigsten Beweise für die Existenz von Aliens in China finden lassen. China ist die Wiege einer der ältesten Hochkulturen der Menschheit und seine Einflüsse reichen in fast jeden Winkel unserer Erde. Welchen Einfluss hatten Außerirdische auf das geheime Reich?
