Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Entführten

A+EStaffel 9Folge 15
Die Entführten

Die EntführtenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 15: Die Entführten

41 Min.Ab 12

Bereits vor tausenden von Jahren gab es Menschen, die erzählten, von Aliens entführt worden zu sein. Auch heutzutage tauchen immer wieder solche Fälle auf. Angeblich wurden bei Untersuchungen der Entführungsopfer nach deren Befreiung außerirdische implantierte Gegenstände unter der Haut gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen