Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimakte Russland

A+EStaffel 9Folge 12
Folge 12: Geheimakte Russland

41 Min.Ab 12

Raues Gelände, weite unbewohnte Flächen und der Glaube, dass die Menschheit ihren Ursprung im Kosmos hat: Russland ist ein interessantes Forschungsgebiet für Alien-Theoretiker, die behaupten, dass das Land noch vor der Gründung der russischen Nation von Außerirdischen besucht wurde.

