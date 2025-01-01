Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das geheime Memo

A+EStaffel 9Folge 13
Das geheime Memo

Folge 13: Das geheime Memo

41 Min.Ab 12

Manche Prä-Historiker sind der Meinung, dass die US-Regierung im Besitz von außerirdischen Fahrzeugen ist, bei denen es auch bereits zu Abstürzen gekommen ist. Die Wrackteile sollen anschließend versteckt worden sein. Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Und was hat es mit dem berüchtigten Absturz in Roswell 1947 auf sich?

A+E
