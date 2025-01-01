Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Macht der Neun

A+EStaffel 9Folge 9
Die Macht der Neun

Die Macht der NeunJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 9: Die Macht der Neun

41 Min.Ab 12

Der frühere kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer stellt 2013 eine schockierende Behauptung auf: Es gibt einen Zusammenschluss von außerirdischen Wesen, die die Menschheit kontrollieren und lenken. Was verleitet einen angesehenen Politiker dazu, eine solche Aussage zu machen? Und was steckt hinter dem Mythos der "Neun", einer Gruppe einflussreicher Aliens?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen