Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Das Weltenei
41 Min.Ab 12
Die Theorie des Welteneis gibt es in vielen unterschiedlichen Kulturen, von den Ägyptern über die Asiaten und Finnen bis zu den indigenen Kulturen Südamerikas. Sie beschreibt die Existenz eines immensen Eis, aus dem die Welt in Gestalt einer Urkreatur entsprungen ist. Steht das Weltenei womöglich in Zusammenhang mit außerirdischer Intelligenz?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC