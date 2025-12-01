Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Höhere Intelligenz
41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Das 21. Jahrhundert ist vor allem im Hinblick auf künstliche Intelligenz ein Durchbruch. Transhumanisten prophezeien sogar, dass Menschen irgendwann zu Cyborgs und somit unsterblich werden können. Für Prä-Astronautiker wäre dies genau der Weg, den Außerirdische für die Menschheit vorgesehen haben.
