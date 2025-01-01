Zum Inhalt springenBarrierefrei
Höhere Intelligenz

A+EStaffel 9Folge 7
Folge 7: Höhere Intelligenz

41 Min.Ab 12

Das 21. Jahrhundert ist vor allem im Hinblick auf künstliche Intelligenz ein Durchbruch. Transhumanisten prophezeien sogar, dass Menschen irgendwann zu Cyborgs und somit unsterblich werden können. Für Prä-Astronautiker wäre dies genau der Weg, den Außerirdische für die Menschheit vorgesehen haben.

A+E
