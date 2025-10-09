Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 2: Tod im Whirlpool
40 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Als eine Hausfrau in ihrem Whirlpool stirbt, halten die Ermittler in einer sonst ruhigen Stadt in Idaho dies zunächst für einen tragischen Unfall. Die Untersuchungen führen jedoch zurück zum ungelösten Mord an ihrem Ehemann. Nun deutet alles darauf hin, dass der Fall vielschichtiger zu sein scheint.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren