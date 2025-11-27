Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Brandopfer

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 16vom 27.11.2025
Brandopfer

BrandopferJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 16: Brandopfer

40 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Ein beliebter Arzt aus einer Kleinstadt kommt bei einem Hausbrand ums Leben. Die Ermittler nehmen den Sohn seines Betreuers in die Mangel und verhaften ihn schließlich. Jahre später führt jedoch eine neue Untersuchung zu einem anderen Ergebnis.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen