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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Jagdsaison - Mordsaison

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 15vom 27.11.2025
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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 15: Jagdsaison - Mordsaison

40 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Als eine Frau tot im Wald aufgefunden wird, geht man zunächst von einem tragischen Jagdunfall aus. Hartnäckige Polizeiarbeit deckt aber eine schockierende Wahrheit auf, die das friedliche Leben einer kleinen Gemeinde erschüttert.

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